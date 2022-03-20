Kaynak sırasında patlama: 2 işçi yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çatıda kaynak yapıldığı sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Turgutbey köyünde meydana geldi. İddiaya göre, işçiler konteynerin üzerinde kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlama sonucu iki işçi konteynerin üzerinden savrularak yaralandı.

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonucu yanarak kullanılamaz hale gelen konteyner, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti