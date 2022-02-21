Kayseri’de IŞİD operasyonu: 3 tutuklama
Kayseri'de, terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı. IŞİD saflarında silahlı eylemde bulundukları belirlenen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda Kayseri’de yaşayan Suriye uyruklu Ahmed Hac A., Abdullah E. ve Beşşar M.’nin örgüt üyesi olduğu belirlendi.
Şüphelilerin yaşadıkları evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Evde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin Suriye’den Türkiye’ye kaçmadan önce IŞİD saflarında silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA