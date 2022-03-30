Kızılca Ovası’nda 30 bin metreküp yağmur suyu biriktirildi

Denizli'nin Tavas ilçesindeki Kızılca Ovasında yağışların neden olduğu birikimleri önlemek amacıyla 22 kilometrelik tahliye kanalı yapıldı. Bölgede düden ve besleme havuzlarında yapılan çalışmalardan sonra 30 bin metreküp yer altı suyu depolandı.

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Devlet Su İşleri Müdürlüğü, biriken sular nedeniyle üreticilerin tarlalarını uzun süre kullanamadığı Tavas'a bağlı Kızılca Ovasında taşkın tahliye kanalı çalışmalarını tamamladı. Kış yağışları ile sular altında kalan 5 bin dekarlık tarım arazisi 22 kilometre uzunluğundaki kanallar sayesinde tarım kullanımına uygun hale getirildi.

Bölgedeki düdenler ile besleme havuzlarında da çalışma yürütüldü. Bu kaynaklarda biriken suların yer altı kaynaklarına aktarılması sağlandı. Bu kış gerçekleşen yağışlarla birlikte 30 bin metreküp su yer altına aktarıldı.

DSİ Müdürü Kaya Yıldız yaptığı açıklamada bölgede yer altı suyu çekimlerinin aşırı miktarda olduğunu belirterek, “Bu etkinin azaltılmasına yönelik çalışmalar meyvesini verdi. Yaklaşık 30 bin metreküp su depolanarak yer altı kaynaklarının beslenmesi sağlandı” diye konuştu. Bölgede iki düdenin yanı sıra çok sayıda besleme havuzu bulunuyor.

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