Kocaeli’de 900 litre etil alkol ele geçirildi
Kocaeli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 900 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin yılbaşı öncesi araç ile İzmirden kaçak alkol ve bandrolsüz etil alkol getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, İzmir’den Kocaeli’ye gelen kamyonu takibe aldı. Durdurulan kamyonda yapılan aramada 5 litrelik bidonlar içerisinde 900 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi.
2 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)