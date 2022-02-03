Konya-Antalya karayolu ulaşıma kapandı
Konya'yı Antalya'ya bağlayan karayolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisindeki buzlanma riskine karşı ulaşıma kapatıldı.
Kentte kar yağışı, akşam saatlerinde yeniden başladı. Seydişehir ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından Konya’yı Antalya’ya bağlanan karayolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisindeki buzlanma riskine karşı ulaşıma kapatıldı.
Marangozlar kavşağında önlem alan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermedi. Araçlar, yakındaki dinlenme tesislerine yönlendirildi. DHA