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Köpek dövüştüren kişiye gözaltı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde köpek dövüştürdüğü tespit edilen H.D. (27) jandarma ekiplerince yakalandı.

Yayınlanma: 15:16 - 26 Nisan 2022 Güncellenme:
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Sürmene ilçesindeki karla kaplı arazide 2 köpeğin dövüştürüldüğü anlar, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken paylaşım sonrası harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ve Sürmene İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen H.D.’yi yakaladı. H.D. gözaltına alınırken, el konulan köpekler barınağa teslim edildi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan H.D. hakkında ‘hayvanlara eziyet etmek’ten adli ve idari soruşturma başlatıldı. (DHA)

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