Korkunç kaza! Çiftçi devrilen traktörün altında kalarak can verdi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan 61 yaşındaki Mustafa Dede, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Ambaroba köyünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dedenin tarlasını sürdüğü traktörü devrildi. Traktörün altında kalan Mustafa Dede, yaşamını yitirdi.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Dedenin cenazesi, Biga Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. DHA