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Korkunç kaza! Çiftçi devrilen traktörün altında kalarak can verdi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan 61 yaşındaki Mustafa Dede, hayatını kaybetti.

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Korkunç kaza! Çiftçi devrilen traktörün altında kalarak can verdi

Kaza, saat 08.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Ambaroba köyünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dedenin tarlasını sürdüğü traktörü devrildi. Traktörün altında kalan Mustafa Dede, yaşamını yitirdi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Dedenin cenazesi, Biga Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. DHA

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