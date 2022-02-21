Küçükçekmece’de 3 katlı binada iki balkon çöktü

İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı binanın en üst katında bulunan dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları ikinci katta bulunan dairenin balkonunun da çökmesine neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Belediye ekipleri de sokakta önlem aldı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında, Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak’ta 3 katlı binada meydana geldi. En üst katta bulunan dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları ikinci kattaki dairenin balkonunun da çökmesine neden oldu.

Gürültüye çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöken her iki dairenin de balkonlarında inceleme yaptı. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda sağlık ekipleri hazır bekledi.

Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri bina çevresinde bariyerlerle önlem aldı. Sokağa dökülen beton parçalarının incelemelerin ardından temizleneceği öğrenildi.

ÇÖKME SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Balkonların çökmesinden sonra yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, binanın çöken balkonuna ait beton parçaların düştüğü sokağın ise toz ile kaplı olduğu görülüyor. Binanın ikinci katındaki dairede oturan bir kişinin çöken balkona çıktığı kameraya yansıyor.

“BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU”

Mahalle sakini Hamit Kıdır, “Biz alt kattaydık. O anda büyük bir gürültü koptu. Biz kamyon devrildi sandık ya da doğal gaz patlaması zannettik. Dışarı bir çıktık, etrafımızı beyaz dumanlar kapladı. Karşı binanın üst balkonu çöküyor, alt balkonu da beraberinde alarak sokağa atıyor. Allah’tan sokakta kimse yoktu, yaralı da yok” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)