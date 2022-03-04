Kulübedeki köpeğe acımadan ateş etti, yakalandı

İstanbul Başakşehir’de, bir kişi, tel örgüler arkasındaki kulübesinde bağlı bulunan köpeğe tabancayla ateş etti. Kameralara yansıyan olayla ilgili polis ekipleri o şüpheliyi yakaladı.

Habip ATAM

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Olay, dün akşam Başakşehir Organize Sanayi bölgesinde yaşandı. İddiaya göre saat 19.30 sıralarında yaşanan olayda, bir imalathanenin girişinde tel örgülerle çevrili bir alan içerisindeki kulübede bağlı bulunan köpeğe tabancayla ateş edildi. Yaralanan köpek veterinere götürülürken, durum polise bildirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘silah ile kasten hayvan yaralama’ suçundan çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelenmesiyle köpeğe silahla ateş eden kişinin A.B.Z. olduğu belirlendi. Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 tabanca ve 3 mermi de ele geçirildi.

UYUŞTURUCUDAN ARAMA KAYDI

Gözaltına alınan şüphelinin ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçundan arandığı belirtildi. Şüpheli hakkında ‘silah ile kasten hayvan yaralama’ ve silah kanununa muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.