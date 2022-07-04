Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi
İstanbul’da küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet kazaya karıştı. Yan yatan araçta bulunan 15 küçükbaş kurbanlık ölürken, hayvanların sahibi ve vatandaşlar diğer kurbanlıkları kurtarmaya çalıştı.
Kaza, dün gece saatlerinde Çatalca otoyolu Hadımköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre kurbanlık küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Yan yatan kamyonette bulunan hayvanlardan 15 tanesi öldü. Hayvanların sahibi ve vatandaşlar kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu. (İHA)