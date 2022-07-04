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Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi

İstanbul’da küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet kazaya karıştı. Yan yatan araçta bulunan 15 küçükbaş kurbanlık ölürken, hayvanların sahibi ve vatandaşlar diğer kurbanlıkları kurtarmaya çalıştı.

Yayınlanma: 13:38 - 04 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Kaza, dün gece saatlerinde Çatalca otoyolu Hadımköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre kurbanlık küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Yan yatan kamyonette bulunan hayvanlardan 15 tanesi öldü. Hayvanların sahibi ve vatandaşlar kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu. (İHA)

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