Liseli Serhat’ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Mersin'de, sokak ortasında lise öğrencisi Serhat Sayin'in (16) öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan Şehmus Yıldırım (26), 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi’nde oturan elektronikçi Şehmus Yıldırım, iddiaya göre, arkadaşı Yakup Sayin ile 14 Eylül 2020’de eşi Tuğba Y.’ye sosyal medya üzerinden mesaj attığı gerekçesiyle tartıştı. Şehmus Yıldırım’ın, Yakup Sayin’i darbetmesi üzerine kardeşi Serhat Sayin, Yıldırım’ın iş yerine gitti.

Serhat Sayin, konuşmak için Yıldırımı parka çağırdı. Bunun üzerine Yıldırım, iş yerindeki çekmeceden patronu S.İ.’ye ait tabancayı alıp, Sayin’in arkasından parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Şehmus Yıldırım, tabancasıyla Serhat Sayin’e ateş etti.

Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Serhat Sayin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şehmus Yıldırım ise Siteler Polis Merkezi’ne gidip teslim oldu. Yıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mersin 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanının bugün karar duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Şehmus Yıldırım’ın yanı sıra Sayin ailesi ve taraf avukatlar hazır bulundu.

Karar öncesi söz verilen baba Cafer Sayin, “Çocuğumun canice öldürülmesini kabullenemiyorum. Sanık eğer cezaevinden çıkarsa başka anneler de ağlar. En ağır cezayı alsın” dedi. Anne Sabiha Sayin de sanığın en ağır cezayı almasını isteyerek, “Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın” diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Şehmus Yıldırım ise “Yakup kardeşini alıp götürseydi bu olay yaşanmayacaktı. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Pişmanım” diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Şehmus Yıldırım’a ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, indirim maddelerinin uygulanmaması yönünde karar kıldı. Karar okunurken Sayin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. (DHA)