Mahalleli, çocuğa taciz şüphelisini linç etmeye kalkıştı
Şanlıurfa'da sokakta kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheliyi, mahalleli linç etmeye kalkıştı. Tekme tokat dövülen şüpheli, gelen polis ekipleri tarafından kalabalığın arasından kurtarılıp gözaltına alındı.
Süleymaniye Mahallesi’nde dün gece iddiaya göre sokakta oynayan 11 yaşındaki kız çocuğunu 5 lira verip kandırarak tacizde bulunmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, çocuğun bağırması üzerine mahalleli tarafından fark edildi.
Mahalleli, kaçmaya kalkan şüpheliyi yakalayıp tekme tokat dövdü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi kalabalığın arasından kurtarılıp gözaltına alındı. Çocuk ve ailesi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Taciz şüphelisinin dövüldüğü anlar ise çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)