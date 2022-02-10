Makas atan otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce yol kenarında çalışma yapan temizlik aracına ardından da İETT otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu, Okmeydanı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ENC 091 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 34 OB 3814 plakalı temizlik kamyonuna, ardından aynı istikamette ilerleyen 34 HY 0017 plakalı otobüse çarptı. Kazada, İETT’ye ait otobüste bulunan bir yolcu ile, 34 ENC 091 plakalı hafif ticari aracın şoförü yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Edirne istikametinde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesi ve belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)

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