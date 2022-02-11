Mersin’de 5 bin 547 sikke ve el yazması kitap ele geçirildi

Mersin'de jandarmanın düzenlediği operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ve deri el yazması kitap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 sikke ve deri el yazması kitap ele geçirildi.

Eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 3 şüpheli ise İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. DHA

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