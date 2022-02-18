Mersin’de cinayet: Genç komi patronunu öldürdü

Mersin’de bir restoranda komi olarak çalışan 17 yaşındaki Y.E, kendisine küfür edip ağır hakaretlerde bulunduğunu öne sürdüğü patronu Can Sürvar’ı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı suç aleti ile yakalandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de 17 yaşındaki Y.E., kendisine küfür ederek ağır hakaretlerde bulunduğunu öne sürdüğü patronu restoran işletmecisi Can Sürvar'ı, bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı genç suç aleti ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah 04:00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde meydana geldi. Restoran işletmecisi Can Sürvar (32), evine geldiği sırada işletmesinde komi olarak çalışan Y.E. tarafından bıçaklandı.

Çevreden geçenler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine ulaşan ambulans ile Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna isabet eden çok sayıda bıçak darbesiyle aşırı kan kan kaybettiği saptanan Can Sürvar, hastanede yaşamını yitirdi.

“KÜFÜR ETTİ ÖLDÜRDÜM”

Gözünü kırpmadan patronu Can Sürvar'ı bıçaklayarak öldüren komi Y.E., suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Y.E., poliste verdiği ilk ifadesinde Can Sürvar'a ait restoranda bir süredir çalıştığını, olay öncesi kendisine ağır küfür ve hakaretlerde bulunduğu için evinin önünde bekleyerek bıçakladığını itiraf etti.