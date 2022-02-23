Mersin’de yanan ormanlara 350 bin fidan dikildi

Mersin'in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören toplam 9 bin 500 hektar alanda yaralar sarılıyor. 8 bin hektar alana bölgenin iklimine uygun olan kızılçam tohumu atılırken, 600 hektarlık alana ise 350 bin fidan dikildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen yıl temmuz ayında yaşanan orman felaketinde Mersin’in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde 9 bin 500 hektar alan yandı. Yangınların söndürülmesinin ardından harekete geçen Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede temizlik çalışması yaptı.

Yanan ağaçlar kesilip, ekonomiye kazandırılırken, toprak ise yeni fidanlara hazırlandı. Yapılan çalışmaların ardından bölgede fidan ve tohumlar toprakla buluşturuldu. 8 bin hektar alanda bölgenin iklimine uygun olan kızılçam tohumu atıldı, 600 hektarlık alana ise 350 bin fidan dikildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, geçen temmuz ayında bölgede afet boyutuna ulaşan alışık olmadıkları yangınla karşılaştıklarını söyledi.

Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde toplam 9 bin 500 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Akduman, bölgede çalışmalara hızlıca başladıklarını, siyaha bürünen alanların yeniden yeşillenmesi fidanların ve tohumların toprakla buluştuğunu kaydetti.

‘ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM ETTİ’

Bölgede afet yaşandığını belirten Akduman, “Geçtiğimiz 2021 yılı hem bölgemizde hem de Ege’de canımızı yakan orman hadiseleri yaşandı. Bunlar önceki yıllara oranla alışık olmadığımız afet boyutunda yangındı.

Mersin bu yangınlardan daha düşük oranda etkilendi. Orman yangınlarıyla mücadelede yaptığımız en önemli çalışmalardan biri bu alanların yeniden ormana kazandırılması. İlk andan itibaren tüm personellerimizle o alanların yeniden ormana kazandırılması için çalışmalara başlandı.

İlk olarak bu alanlarda nasıl bir çalışma yürüteceğimizin planı programı ortaya konuldu. Yaklaşık 6 aydır alandaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etti. Bir yandan yollar yapılırken diğer yandan yanan ağaçlar o bölgeden taşındı. Son günlerdeki olağanüstü yağışlar çalışmalarımızı aksatsa da beklediğimiz ve ihtiyaç duyulan yağışlar oldu” dedi.

‘350 BİNİ TEMMUZ AYINDA DİKİLDİ’

Mersin’de zarar gören orman alanlarının yüzde 80’inde çalışmaları tamamladıklarını kaydeden Akduman, şöyle devam etti:

“Mersin’de 9 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buradaki olumsuz arazi ve iklim şartlarına rağmen bu alanın yüzde 80’inde de çalışmalarımızı tamamladık. Bu alanlarda çalışmaların büyük bir kısmını tohumdan gençleştirme oluşturuyor.

8 bin hektar alanda bölgenin iklimine uygun olan kızılçam tohumlama çalışmalarında önemli bir mesafe kat ettik. Yine 600 hektar arazide fidanlar dikildi. Geçtiğimiz yıl toplam 2,8 milyon adet fidan diktik.

Bunun 350 bini temmuz ayında yanan alanlara ekildi. Özellikle yerleşim yerleri, ana yol ve tarım alanlarının kenarında hem vatandaşların ekonomilerine girdi sağlama amacıyla harnup ağaçları diktik. Sene sonunda çalışmalarımızı tamamen bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. (DHA)



İlginizi Çekebilir Büyük orman yangını sonrası Marmaris'te erozyon riski ve kirlilik tehdidi