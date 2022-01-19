Model olan eski sevgilisine cinsel saldırı girişimiyle suçlanan sanık hakim karşısında

Manken Dilara Kurşun, kendisini darp ederek cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu eski erkek arkadaşı Tufan Kılıç’ın, 3 farklı suçtan toplamda 14 yıl 9 ay hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasına hastalık mazereti sunarak katılmadı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Miss Turkey 2016 yarışmacısı olan Manken Dilara Kurşun'un, erkek arkadaşı tarafından darp edilerek cinsel saldırıya uğradığını iddia etmesi ve şikayetçi olması üzerine, eski erkek arkadaşı Tufan Kılıç hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı', ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından toplamda 14 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Tufan Kılıç, avukatı ile birlikte katıldı. Müşteki Dilara Kurşun’u ise hastalık mazreti sunan avukatı temsil etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunma yapan sanık Tufan Kılıç, Kurşun ile ilk birlikteliklerinin 2020 yılında başladığını anlatarak olaya ilişkin şöyle konuştu:

* Yıldönümümüz için kutlama yapacaktık. Kutlama yapacağımız yere gittik. Oturduk bir müddet sohbet ettik.

*Bir kadeh belki alkol aldık. Benim geçmişte yaşadığım bir ilişki sebebiyle benimle tartıştı. Ben burada durmayacağım diyerek kalktı.

Benim aracıma binip gitti. Beni alması için mesajlar attım. Bir saat sonra gelip beni aldı. Eve gidene kadar tek kelime etmedim. Benim evime geldiğimizde taksi çağırıp gitmek istedi. Gitmesini istemedim.

* Problemimizi çözmek istedim. Benim hatam gitmemesinde ısrar etmemdi. Oradaki görevlilere polis çağırmalarını söyledim. Polis geldi. Karakola gittik.

* Orada, ‘sen göreceksin' şeklinde hitapta bulundu. Benden şikayetçi olmakta kararlıydı. Mağdureye karşı hiçbir cinsel harekette bulunmadım. Bütün suçlamaları reddediyorum”

TANIK TAKSİCİ: ‘CİNSEL BİR TAVIR OLMADI’

Mahkemede tanık olarak dinlenen taksici, kendisine sorulan ‘Tufan Kılıç'ın Dilara Kurşun'a karşı hareketlerinde saldırganlık var mıydı? Kılıç'ın, Kurşun'a karşı cinsel cinsel bir tavrı var mıydı?' sorularına verdiği cevaplarda, “Dilara hanımda biraz korku vardı ama Tufan Kılıç'ta o kadar agresiflik yoktu. Dilara hanımın üstü başı yerindeydi, darp izi de görmedim. Cinsel bir tavır da olmadı” ifadelerini kullandı.

AVUKAT, YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEP ETTİ

Dilara Kurşun'un avukatı, Tufan Kılıç hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasını ve telefonuna el konularak incelenmesini talep etti.

DİLARA KURŞUN HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Dilara Kurşun'un beyanının alınması için hakkında zorla getirilme karar verdi.

Mahkeme, Kurşun'un avukatının taleplerinin bu aşamada reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

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