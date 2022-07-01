Montunu alırken bisikletinden oldu

Bursa'da her gün 6 kilometrelik yolu yürümemek için elektrikli bisikletli alan Abdullah Yılmaz, unuttuğu montunu almak için eve girdiği sırada bisikletini hırsıza kaptırdı. Hırsız; çalıştıramadığı elektrikli bisikleti sürükleyerek kaçırdı.

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Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesi’nde ikamet eden Abdullah Yılmaz, işe gitmek için evinin önünde bir süre vakit geçirdikten sonra montunu almak için eve girdi. Montunu alıp çıkacağı için kapıyı tam kapatmayan Yılmaz, dışarı çıktığında ise elektrikli bisikletinin olmadığını fark etti.

Sokağın sonunda birinin iterek bisikleti götürdüğünü gören Yılmaz, çalan kişinin yukarı gideceğini düşünerek o yöne doğru koşmaya başladı. Fakat hırsız, önce çıkmaz sokağa, daha sonra ise ters istikamete giderek kayıplara karıştı.

Hırsızı kaybeden Yıldız ise, hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri ise güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Geriye Yıldız'ın elektrikli bisikletini test ettiği video kaldı.

HÂLÂ BORCUNU ÖDÜYORUM

Çalınan elektrikli bisikletinin borcunun bitmediğini ifade eden Abdullah Yıldız, “Yaklaşık 10 gündür borcunu bitirmediğim aracım kayıp. Artık hırsızlar kolay bulunmamak için çaldıkları araçları olduğu gibi değil, parçalayarak satıyorlar. İlanları sürekli takip eden biriyim. 2. el ilanları gezerken gördüğüm bir fotoğrafın, benim aracımın parçaları olduğunu düşünüyorum.

Bu durumu da polis ekiplerine ihbarda bulundum. Ben motorumu işe gidip gelmek için kullanıyordum. Şimdi işe gitmek için her gün yaklaşık 6 kilometre yol yürüyüp, servise biniyorum. Mağduriyetimin giderilmesi için yetkililerden yardım istiyorum.” diye konuştu. (İHA)

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