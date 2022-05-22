Motosikletin çarptığı Elif hemşire hayatını kaybetti

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı hemşire Elif Yılmaz (47) yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Melih İ. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Elif Yılmaza çarptı. Kazada sürücü ile Elif Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Elif Yılmazı Nevşehir Devlet Hastanesine, sürücüyü ise özel hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk annesi Elif Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Melih İ.’nin ise, hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)