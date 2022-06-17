Motosikletiyle park halindeki TIR’a çarpan genç yaşamını yitirdi
Muğla’nın Fethiye ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada kullandığı motosikleti ile park halindeki TIR’a arkadan genç yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde 20 yaşındaki Aydın Korkmaz, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Korkmaz ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dalaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Otopsi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Korkmaz’ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.