Muğla’da 1 ton etil alkol ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyon ile 1 tonun üzerinde etil alkol ve el yapımı votka ele geçirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir istihbarat çalışmasını değerlendiren Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Bodrum Jandarma Komutanlığı ekipleri il dışından etil alkol getirileceği bilgisi üzerine operasyon yaptı.

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde park halinde bulunan TIR'dan, minibüse etil alkol ve el yapımı votkaları yükleyen iki şüpheli suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada 1.080 litre etil alkol ve 2 litre el yapımı votka ele geçirilirken, gözaltına alınan T.G. ve H.I'nın ifadelerinin alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.