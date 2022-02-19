Muğla’da 110 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 2 günde 3 ayrı noktada toplam 110 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 2 ayrı günde 50 ve Datça ilçesi açıklarında da 60 olmak üzere toplam 110 düzensiz göçmen lastik botlar içerisinde kurtarıldı.17 Şubat saat 13:35'te, Marmaris ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

18 Şubat saat 04:55'te, yine Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün saat 02.00'de, Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

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