Nakliyeciler sitesinde yangın: 10 dükkan ve 3 TIR yandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki nakliyeciler sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 10 dükkan ve 3 TIR büyük büyük hasar gördü.

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Yangın saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesindeki nakliyeciler sitesinde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler yan yana bulunan dükkanlara ve park halinde olan TIR’lara sıçradı. Bazı TIR’ların dorselerinde çeşitli malzemeler olduğu görüldü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarını da tamamladı.

Polis ve itfaiyenin yaptığı ilk incelemede, yanan 10 dükkan ve 3 TIR’ın büyük çapta hasar gördüğü belirlendi. Yangınla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor. DHA

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