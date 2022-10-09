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Namaz kılan babasının cebinden aldığı parayı yardım kutusuna attı

İstanbul Fatih'te camide namaz kılan babasının cüzdanından 200 lira alan çocuk, parayı caminin yardım kutusuna attı. 

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Fatih Piri Mehmet Paşa Camii’nde 6 Ekim Perşembe günü küçük çocuk, camide ikindi namazını kılan babasının yanında bir süre bekledikten sonra harekete geçti.

Babasının namazda olmasını fırsat bilen çocuk, babasının cebindeki cüzdandan 200 lira aldı. Çocuk, parayı caminin yardım kutusuna attı.  O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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