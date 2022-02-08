Öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı, yaralılar var

Bursa'da, sürüsünün hatalı dönüş yaptığı servis minibüsü ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 1 öğretmen ve 6 öğrenci yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen Mihraplı Caddesi’nden Akpınar Caddesi’ne dönüş yapan sürücünün kullandığı 16 NID 37 öğrenci servisi minibüsü, 16 M 00340 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Kazada savrulan servisteki 1 öğretmen ile 6 öğrenci yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, servisten itfaiyecilerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralı öğretmenin hayati tehlikesinin olduğu, öğrencilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Niğde'de işçi servisi devrildi: 14 yaralı