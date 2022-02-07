Öğrenci servislerine denetim

Sömestir tatilinin sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Belgelerinde eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 15 günlük sömestir tatilinin ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula başladı.

Yeni dönemin ilk okul gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri ile trafik polisleri, Sarıyer’de okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Belgelerinde eksik bulunan şoförlere ceza uygulandı. Aracında çakar bulunan bir personel servis aracına da bin 823 lira cezai işlem uygulandı.

Maltepe D-100 Karayolu Ankara İstikametinde okul servislerini tek tek durduran trafik ekipleri sürücülerin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Denetim de durdurulan okul servislerindeki öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapılarak araçlarında dezenfekte olup olmadığını kontrol etti.

Bakırköy Florya Kavşağı’nda okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde şoförlerin belgeleri kontrol edildi. Polis ekipleri tarafından denetlenen bir servis aracının arka tarafında bulunan ‘Dur’ levhası lambasının yanmadığı tespit edildi. Servis şoförü Dursun Şirin’e 427 lira para cezası uygulandı.

“CEZAMIZI ÇEKECEĞİZ”

Denetimlerin sıkı olmasından memnun olduğunu söyleyen Dursun Şirin, “Denetimlerin sıkı olması iyi oldu. Arkadaki dur levhasının ampulü patlamış. Başka bir sıkıntım yok. Ne yapalım? Cezamızı çekeceğiz. Kaç para olduğunu bilmiyorum” dedi.

Tacettim Moğoltay isimli sürücü de “İnşallah ikinci dönemde iyi bir sezon geçiririz. Hiçbir eksiğim yok. Araç içi de dezenfekte edildi” diye konuştu. (DHA)