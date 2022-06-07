Okul basıp, öğretmene saldıran müdür açığa alındı

Mersin'de öğretmenler arasında yaşanan 'Sürtük' tartışması sırasında eşine hakaret edildiği gerekçesiyle okul basarak öğretmen Bayram Ağlamış'a, saldırı ve küfürleşme görüntüleri ortaya çıkan Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Seğmenoğlu, Valilik kararıyla açığa alındı.

Ali Ekber ŞEN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gezi eylemlerine katılanlar hakkında “Sürtük” ifadesini kullanması tartışmasında öğretmen eşine hakaret edildiği gerekçesiyle okul basan Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Seğmenoğlu Valilik kararıyla açığa alındı.

Eğitim camiasında şok yaratan olay merkez Mezitli ilçesindeki İçel Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Öğretmenler odasındaki sohbet sırasında konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gezi eylemlerine katılan kişilere “Sürtük” diyerek hakaret etmesine geldi. Hülya Koçyiğit'in oynadığı Sürtük adlı film de odada konuşuldu. İddiaya göre bu sırada Din Kültürü Dersi öğretmeni Nilüfer Seğmenoğlu, kendisine laf vurulduğunu belirterek tartışmaya dahil oldu.

Tartışma bir süre devem ettikten sonra kadın din öğretmeni dışarıya çıkarak Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde şube müdürü olan eşi Mustafa Seğmenoğlu'nu arayarak kendisine hakaret edildiği yönünde bilgi verdi.

OKUL BASIP ÖĞRETMENE SALDIRDI

Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Seğmenoğlu, bunun üzerine İçel Anadolu Lisesi'ne gitti. Bahçede Bayram Ağlamış'a, öğretmen ve öğrencilerin önünde saldırdı. İki öğretmen arasında çıkan kavga güçlükle önlenirken, Şube Müdürü Seğlenoğlu'nun bu harekete ve kavga ettiği öğretmene savurduğu küfürler öğrenciler tarafından cep telefonu ile çekilmişti.

Kamuoyunda geniş yer bulan olaydan sonra harekete geçen Mersin Valiliği, açılan idari soruşturmanın selameti açısından müdür Mustafa Seğmenoğlu'nu açığa aldı. Valilik, darp edilen öğretmen Bayram Ağlamış'ı ise İçel Anadolu Lisesi dışında başka bir okulda görevlendirilmesine karar verdi.

EĞİTİM-SEN: “YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, “Bu soruşturmanın titizlikle yürütülerek, mecrasından çıkarmadan, gerçekten de arkadaşımıza hem de okula yapılan saldırı olarak, öğrencilerin eğitim hakkına, oradaki idareye, öğretmenlere yapılan saldırı olarak görüp, bunu doğru bir şekilde değerlendirmelerini ve bir an önce sonuçlandırılmasını istiyoruz.

Bu sadece Mersin Eğitim-Sen'in olarak takipçi olduğu olay değil, hem genel merkezimizden hem de tüm Türkiye'nin ve Mersin'deki seçilmişlerin, vekillerin takip ettiği ve üzerinde hassasiyetle durduğu bir olay. Aynı hassasiyetle olay sonuçlanana kadar üzerinde durulmaya devam edilecek” diye konuştu.

MEZUNLAR DERNEĞİNDEN KINAMA

Öte yandan İçel Anadolu Lisesi Mezunları Derneği ise yazılı bir açıklama yaparak Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Seğmenoğlu'nun öğretmen Bayram Ağlamış'ı darp etmesini kınadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her zaman başarılarıyla anılan güzide okulumuzun bu tarz yakışıksız bir olayla gündeme gelmesi tüm İAL mezunlarını, İAL'ye emeği geçen öğretmenlerimizi, velilerimizi ve hâlihazırda eğitimlerine devam eden sevgili öğrencilerimizi derinden üzmüştür. Okulumuzun saygınlığını zedeleyen ve başarılarını gölgeleyen bu tarz olayların ortaya çıkaracağı idari ve hukuki süreçlerin takibinde bulunduğumuzu ve bulunacağımızı tüm İAL dostlarına ve kamuoyuna bildirmek isteriz.”

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