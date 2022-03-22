Ormanlık alandaki villa yapımına tepki

Antalya'nın Kaş ilçesi Aklar Mahallesi'nde 2/b uygulanan doğal koruma alanına villa yapımına tepki gösteren CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer; "Ormanlık bölgede kaçak villaların yapıldığından söz ediliyor. Öyleyse akla tek soru geliyor, 2/b uygulaması aslında rant ve kaçak villa için mi?" diye sordu.

İsmail AKIN

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CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Antalya’nın Kaş ilçesinde 2/b uygulanan doğal koruma alanda villa yapımı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye; “2/b kisvesi altında kaçak yapılaşmaya, ranta ve birkaç kişinin çıkarına mı hizmet edilmektedir?” diye sordu.

“10 BİNİ BULAN KAÇAK VİLLA CENNETİ KAŞ”

Uzun süredir 2/b uygulamasına dair tartışmaların yaşandığı yerin aslında doğal koruma alanı olduğunu belirten ve 2/b 'nin buraya uygulanmaması gerektiğinin altını çizen Özer konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İnsanların evleri dededen kalma, buralarda yıllardır hayvan otlatıyorlar. Şimdi bu alanlar orman arazisi olarak tescillenmiş, emsal araziler ise 2/b kaydedilmiş. İsyan ediyorlar. Ormanlık bölgede ise kaçak villaların yapıldığından söz ediliyor. Öyleyse akla tek soru geliyor; 2/b uygulaması aslında rant ve kaçak villa için mi? Sorunun yanıtı aslında ortada çünkü ne de olsa sözüne ettiğimiz yer maalesef sayısı 10 bini bulan kaçak villalar cenneti Kaş.”

“KALKAN ORMAN İŞLETME ŞEFİ’NE VİLLA HEDİYE İDDİASI”

Aklar Köyünde ultra lüks villalar için arazilerin yağmalandığı iddialarının üzücü olduğunu söyleyen Özer; “Antalya Orman İl Müdürlüğü'nün bölgede yaptığı orman arazi tespit çalışmasının sonuçlarını içeren listenin Aklar Köyü Muhtarlığında askıya çıkması gerekirken Köy Muhtarı Ergun Ulutaş tarafından Saklıkent'teki kendisine ait işletmede askıya çıkarıldığını belirten köylüler bu nedenle listeleri göremediklerini ileri sürmüştür.

Bir başka iddiaya göre de orman arazisi kapsamında kalan yerlere kaçak villalar yapılmaya başlanmıştır. Öte yandan 2/b uygulaması dışında bırakılan ve orman arazisi olarak tescil edilen yerlerde kaçak villaları yapanlara göz yumanın Kalkan Orman İşletme Şefi olduğu, kendisine de bu kişiler tarafından bir villa hediye edildiği bir başka iddia konusunu oluşturmaktadır” dedi.

“ARAZİ TESPİTİ Mİ, 2-B Mİ, KADASTRO MU?”

CHP'li Özer'in Bakan Kirişçi'ye verdiği önergede yönelttiği sorular ise şöyle:

-Kaş ilçesi Aklar Köyündeki 2/b uygulaması neden köylülerin kullandıkları alanlara göre yapılmamaktadır? Köylülerin konuyla ilgili şikayetleri neden dikkate alınmamaktadır?

-Kaş ilçesi Aklar Köyünde kadastro tespiti yapılmış mıdır? Arazilerin kime ait olduğu belirlenmiş midir? Eğer sadece arazi tespiti söz konusuysa neden köylülere gereken bilgilendirme yapılmamıştır?

-Aklar Köyünde, orman arazisi kapsamında kalan yerlere kaçak villalar mı yapılmaktadır?

-AK Partili Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın köyü olan ve ağabeyi Ergun Ulutaş'ın da muhtarı olduğu Aklar Köyünde, 2/b uygulaması kisvesi altında kaçak yapılaşmaya, ranta ve birkaç kişinin çıkarına hizmet mi edilmektedir?

“KAÇ TANE KAÇAK VİLLA ENGELLENDİ?”

-Yörede yapılan villalar kaçak mıdır? Orman İl Müdürlüğü bugüne kadar burada bir denetim yapmış mıdır, kaçak villalara ilişkin bir tespitte bulunmuş mudur?

-Orman İl Müdürlüğü, Kaş İşletme Müdürlüğü ve Kalkan İşletme Şefliğinin kaçak yapılaşmaya göz yumduğu ve doğayı talan ederek yapılaşmanın önünü açtığı doğru mudur?

-Yaklaşık 10 bin kaçak villa olduğu iddia edilen Kaş ilçesinde ormanlık araziler üzerindeki kaçak yapılaşmalara ilişkin bugüne kadar Orman İl Müdürlüğünüz tarafından hangi çalışmalar yapılmıştır? Kaç tane kaçak villa yapılmasının önüne geçilmiştir?

-Kalkan Orman İşletme Şefi hakkındaki iddialara ilişkin herhangi bir şikayet tarafınıza iletilmiş midir? Bakanlığınızın konuyla ilgili bir soruşturması var mıdır/olacak mıdır?

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