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Tekirdağ ve Osmaniye’de orman yangını

Tekirdağ ve Osmaniye merkeze bağlı Yarpuz köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yayınlanma: 18:02 - 07 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Tekirdağ ve Osmaniye’de orman yangını

Köydeki ormanda saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 3 uçak ile çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi. Yangını 20 dakikada büyümeden kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

“20 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI”

Yangına ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Adana Orman Bölge Müdürlüğü, yangın bölgesine 9 dakika içerisinde intikal ettiklerini belirterek, 20 dakikada kontrol altına aldıklarını bildirdi.

TEKİRDAĞ’DA DA YANGIN

Süleymanpaşa ilçesindeki ormanda çıkan yangın, yakındaki yerleşim alanına yayılmadan itfaiye tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü. (DHA)

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