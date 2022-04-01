Otel odasında kadını boğarak öldürmüştü, cezası belli oldu

İstanbul Bayrampaşa'da geçen yıl kaldığı otelde Ferdane Kurt'u iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla Cemil Yar'ın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Yar'a "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cemil Yar getirildi. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki mütalaasını tekrar ederek, sanık Cemil Yar’ın “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, “Mütalaanın kasten öldürme kısmına katılıyoruz. Ancak tasarlayarak kasten öldürme suçundan sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“BEN KİMSEYE İHANET ETMEDİM”

Tutuklu sanık Cemil Yar, mütalaaya karşı savunmasında “Ben müştekilere soru sormak istiyorum, soru sormadan bu cezayı almak istemiyorum. Kendimi ifade etmem için bu insanların burada olması lazım. Ben kimseye ihanet etmedim kimsenin de bana ihanet etmesini istemiyorum” dedi.

SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cemil Yar’ın “Kasten öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını hükmetti. Heyet, sanığın cezasında iyi hal indiriminin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

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