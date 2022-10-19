Otel odasında nişanlısını öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otel odasında 17 yaşındaki nişanlısı Nuray Demir'i öldüren sanık, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Taner Bektaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Taner Bektaş, maktulün başka erkeklerle mesajlaşmaları ve fotoğrafları nedeniyle aralarında tartışma çıktığını öne sürerek, “Bir anlık öfkeyle bu olay meydana geldi. Pişmanım.” dedi.

Mahkeme heyeti sanığı, “çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.

“CEZA MUTLU EDİCİ”

Müşteki avukatlarından Emrah Taşkın, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yargılamanın benzer davalar açısından emsal teşkil edeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Dava mart ayında başladı ve 7 ay gibi kısa sürede neticelendirildi. Sanık hakkında herhangi bir indirim yapılmaması bizim adımıza sevindirici bir durum oldu. Elbette bir insanın hayatının ortadan kaldırılması, geleceğinin yok edilmesi, hiçbir cezayla telafi edilebilecek bir durum değil. Hem aile hem de kamu düzeni açısından verilen bu ceza mutlu edici bir durum.”

Taşkın, en büyük mağduru kadınlar olan şiddet eğiliminin artık sona ermesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Maktul Nuray Demir’in teyzesi Nur Çevik ise sonuçtan çok mutlu olduklarını kaydetti. Çevik, “Bu karar, çocuğumuzu geri getirmeyecek ama en azından o şahsın da ağırlaştırılmış müebbetle içeride olduğunu bilmek bizi bir nebze olsun rahatlatacak. Böyle ağır cezalar olduğu sürece inşallah bu kadın cinayetlerinin azalacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Nuray’ın ölümünün ardından anne Fatmaana Gül’ün zor zamanlar geçirdiğini belirten Çevik, ablası Gül’ün ruhsal çöküntü içerisinde olduğunu ve psikolojik tedavi aldığını sözlerine ekledi.

OLAY

Nuray Demir, Muratpaşa ilçesinde 19 Mart’ta otel odasında nişanlısı Taner Bektaş tarafından boğulmuştu. Olay sonrası kaçan ve Yalova’da yakalanan Bektaş hakkında Demir’in 18 yaşından küçük olması nedeniyle “çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık hakkında “çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.

Öte yandan, Nuray Demir’in 18 Ocak 2020’de bir yakınının cinsel istismarına uğradığı yönündeki şikayeti üzerine Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. (AA)

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