Otobüs ve TIR’ın arasında kalan otomobil hurdaya döndü
Kocaeli'de seyir halindeki otomobil, TIR ile otobüsün arasında sıkıştı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil içindeki 3 kişilik aile yaralandı.
İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere rampasında orta şeritte seyir halindeki H.D. idaresindeki marka otomobil, solundan gelen TIR ile sağından gelen otobüsün arasında sıkıştı. TIR ve otobüste maddi hasar meydana gelirken, otomobilin içerisinde bulunan sürücü H.D., eşi N.D. ve çocukları M.S.D. yaralandı.
Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. (İHA)