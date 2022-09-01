Otomobil çekiciye çarptı; anne öldü, 3 çocuğu yaralandı
İzmir'de çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Neslihan Evirgen hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı.
İzmir Aydın Otoyolu Selatin Tüneli çıkışında saat 08.30 sıralarında Neslihan Evirgen’in kullandığı otomobil, B.Y. yönetimindeki çekici kamyonete arkadan çarptı.
Savrulan otomobil, refüje çarparak durdu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, araçta sıkışan Neslihan Evirgen’in öldüğünü belirledi.
Evirgen’in kazada yaralanan çocuklarından B.E. ve M.U.E. Selçuk Devlet Hastanesi’ne, V.E. ise Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Evirgen’in cenazesi de morga kaldırıldı. Çekicinin sürücüsü B.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)