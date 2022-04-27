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Otomobil, zeytin ağacına çarptı: 2’si bebek 4 yaralı

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2'si bebek 4 kişi yaralandı.  

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhangazi- İznik kara yolunda meydana geldi. Habil Arslan’ın  kontrolünü kaybettiği otomobil, savrulup, yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazada otomobilde bulunan Özge Arslan, Gülçin Koşdas ile ikiz olan Duru ve Nehir Arslan  kardeşler hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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