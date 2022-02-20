Otomobildeki piknik tüpünden sızan gaz patladı: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilde bulunan piknik tüpünden sızan gaz patladı. Otomobilin büyük hasar gördüğü olayda 1 kişi yaralandı.

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Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde bir otomobilde bulunan piknik tüpünden sızan gaz patladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay sırasında otomobilde bulunan H.İ.Ç.; ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de büyük çapta hasar gören otomobilde inceleme yaptı.