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Otomobilin bagajından yavru ceylan çıktı

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir aracın bagajından yavru ceylan çıktı.

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Otomobilin bagajından yavru ceylan çıktı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü yaptıkları sırada bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagajında yavru bir ceylan bulundu. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapılırken yavru ceylan ise Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)

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