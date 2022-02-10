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Oyun oynarken köpeklerin saldırısına uğradı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, ağır yaralandı.

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Oyun oynarken köpeklerin saldırısına uğradı!

Girmeli Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Dal, sokakta oyun oynarken, köpeklerin saldırısına uğradı. Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı.

Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Dal, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ahmet Dal, buradan Mardin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.  DHA

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