Parçalanmış lastikleri ve yerdeki tampon ile yoluna devam etti

Balıkesir'de lastikleri parçalanmış, tamponu yerde sürünen aracı yolda görüntüleyen vatandaşlar, aracı 155'e ihbar etti. Kısa sürede durdurulan aracın tehlikeli seyrini polis engelledi.

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Balıkesir – Edremit karayolunda jantları üzerinde giden, lastikleri parçalanmış, tamponu yerde sürünen aracı gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Yol boyunca vatandaşlarca görüntülenen araçla ilgili olarak polis ekiplerine çok sayıda ihbar verildi.

Araç tehlikeli şekilde yolunda seyrederken, aracın kaza yapmış olabileceği ihtimali üzerine vatandaşlar uyarıda bulundu. Gökçeyazı mevkiinde trafik polislerince durdurulan aracın sürücüsünün alkollü olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri sürücüye gereken cezai işlemi uygularken, aracın hasarlı şekilde yoluna devam etmesine müsaade edilmedi. Aracın tehlikeli seyri ise çok sayıda vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (İHA)

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