Patenli gencin tutunarak hayatını kaybettiği otobüsün şoförü serbest

Antalya'da patenli 13 yaşındaki çocuğun kayarken tutunduğu ve daha sonra altında kalarak öldüğü özel halk otobüsü şoförü çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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Olay, dün akşam Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi’nde meydana geldi. S.G. idaresindeki 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsü kent merkezine seyir halindeyken iddiaya göre aracın arkasına 3 patenli çocuk tutundu. Çocuklardan biri otobüsün arka tekerleğinin altında kalırken, bir çocuk ise kolundan yaralandı.

Olayı fark eden şoför hemen otobüsü sağa çekti. Vatandaşlar ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 13 yaşındaki Emin Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kolundan yaralanan İskender Oğuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan Emir Gökalp ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şoför S.G., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. (İHA)

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