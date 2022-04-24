Pedalları karıştırınca otomobiliyle aşağıya uçtu

Ortaköy’de otomobilini park etmeye çalışan sürücü pedalları karıştırınca araç aşağıya uçtu. Kazada sürücünün annesi yaralanırken, araç ise askıda kaldı. Kazayı gören bir genç, "Gerçekten oyun gibi olmuş, çok şaşırdık" dedi.

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Kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'deki bir sitenin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü annesiyle birlikte yaşadıkları siteye giren 34 BUB 729 plakalı otomobilin sürücüsü Fatma Ebru Ö. (48) aracını park etmek istedi. Otomatik olan aracıyla vitesi yanlışlıkla geriye takan sürücü, ardından gaza basınca araç harekete geçti.

Çiti aşan araç, birkaç metreden aşağıya uçarak askıda kaldı. Kaza sonrası neye uğradığını şaşıran sürücü, yaralanan annesini güçlükle araçtan çıkarttı. Kendisinin de çıkmasının ardından çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise sürücünün yaralı annesini yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü kadın ise aldığı darbeler nedeniyle bir süre ağrı yaşadı.

“ÇOK ŞAŞIRDIK”

Kazayla ilgili konuşan Berkhan Oğulcan Tatlı, “Ben kaza yaşandıktan sonra geldim. İtfaiye, ambulans epey bir kişi vardı. Ondan sonra baktım sanırım hanımefendinin kafası dalgın olduğundan otomatik olan araçta vitesi geride unutmuş.

Park ederken gaza da basınca aşağıya uçmuş. Hanımefendiyi gördük iyiydi, ekip otosundaydı. Ön kapı açılmayınca arka kapıdan çıkmış. Buraya vinç gelecek aracı alacaklar, çünkü arka taraftan çıkartamazlar. Açıkçası ilk görünce hani oyunlarda arabalar uçar savrulur ya, gerçekten bir oyun paresi gibi olmuş. Çok enteresan, şaşırdık” dedi.

Askıda kalan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)

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