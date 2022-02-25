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Peruklu dolandırıcı bu kez kaçamadı

Antalya’da dolandırıcılıktan 20 yıl hapis cezası ile aranan ve sürekli kılık değiştiren şüpheli, peruklu halde yakalandı.

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Peruklu dolandırıcı bu kez kaçamadı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince dolandırıcılık suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan D.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği ve yakalandığı sırada kafasında peruk olduğu bildirildi. İHA

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