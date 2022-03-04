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Polisten kaçtı, aracının yakıt deposundan 11 kilo esrar çıktı

Şanlıurfa'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, ekiplerin takibiyle yakalandı. Aracın yakıt deposunda, 11 kilo esrar ele geçirildi. 

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Polisten kaçtı, aracının yakıt deposundan 11 kilo esrar çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurmak istedi. Sürücü ise ‘dur’ ihtarına uymayarak, kaçtı. Polisin takibe aldığı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep yolunda durduruldu.

İsmi açıklanmayan sürücü, gözaltına alınırken, aracın yakıt deposuna poşetler içinde gizlenen 11 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. DHA

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