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Raylara düştü: Ölüme 3 metre

Ankara'da tren beklerken dengesini kaybederek raylara düşen 1 kişi, çevredekiler  tarafından kurtarıldı. İstasyona giriş yapan tren ise, kişinin düştüğü yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu. 

Yayınlanma: 12:02 - 16 Ekim 2022 Güncellenme:
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Olay, sabah saatlerinde Başkentray’ın Sincan İstasyonu’nda meydana geldi. Kayaş yönüne gidecek treni peronda bekleyen 1 kişi, dengesini kaybedip raya düştü ve 2 metre yüksekte bulunan platforma geri çıkamadı.

Perondaki diğer yolcular, düşen kişiye yardım etti. Bu sırada istasyona giriş yapan tren, görevlilerin makinisti uyarmasıyla, düşen kişinin bulunduğu yere yaklaşık 3 metre kala durduruldu. Düşen kişi yukarıya alınırken, tren seferine devam etti.   (DHA)

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