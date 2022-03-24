Refüjdeki ferforje demir çitleri böyle çaldı
İstanbul Arnavutköy'de, belediyenin çevre düzenlemesi için caddeye yerleştirdiği refüjdeki ferforje demir çitler çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İlçeye bağlı Karlıbayır Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde geçen hafta farklı günlerde efüjdeki ferforje demir çitler yerinden sökülerek çalındı.
Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlıkta şüphelinin kar yağışına da aldırmadığı görülüyor.
Hırsızlığa ilişkin polis soruşturma başlatırken, Arnavutköy Belediyesi ekipleri Selçuklu Caddesi’ndeki ferforje demir çitlerin tamamını sökerek, yeni bir çevre düzenlemesi çalışması başlattı.