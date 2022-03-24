Abone Ol

Refüjdeki ferforje demir çitleri böyle çaldı 

İstanbul Arnavutköy'de, belediyenin çevre düzenlemesi için caddeye yerleştirdiği refüjdeki ferforje demir çitler çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yayınlanma: 12:19 - 24 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İlçeye bağlı Karlıbayır Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde geçen hafta farklı günlerde efüjdeki ferforje demir çitler yerinden sökülerek çalındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlıkta şüphelinin kar yağışına da aldırmadığı görülüyor.

Hırsızlığa ilişkin polis soruşturma başlatırken, Arnavutköy Belediyesi ekipleri Selçuklu Caddesi’ndeki ferforje demir çitlerin tamamını sökerek, yeni bir çevre düzenlemesi çalışması başlattı.

Camiden 100 bin TL'lik ses sistemi hırsızlığı kamerada İlginizi Çekebilir Camiden 100 bin TL'lik ses sistemi hırsızlığı kamerada

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster