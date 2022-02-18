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Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'de restoran işletmecisi Can Sürvar (32), evinin önünde 17 yaşındaki Y.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Yayınlanma: 15:15 - 18 Şubat 2022 Güncellenme:
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Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde sabaha karşı 04.00’te hareketli dakikalar yaşandı.

Restoran işletmecisi Can Sürvar, evinin önünü geldiği sırada, bıçaklanarak ağır yaralandı. Sürvar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Y.E. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Cinayeti neden işlediği henüz belirnemeyen Y.E.’nin sorgusu sürüyor. (DHA)

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