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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldırı sonrası saldırganların kaçış anı

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yayınlanma: 09:35 - 02 Şubat 2022 Güncellenme:
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy’deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü.

Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor.

Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor.

Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor. İki saldırgan ise ellerinde silahla restorandan çıkarak hızla uzaklaşıyor. (DHA)

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