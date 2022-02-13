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Sağlık çalışanlarını darp eden 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Fatih'teki bir devlet hastanesinde sağlık çalışanlarını darp ettiği iddia edilen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:34 - 13 Şubat 2022 Güncellenme:
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Fatih ilçesindeki bir devlet hastanesinde dün sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, hastanede yatan M.A. isimli şahıs, hemşirenin kolundaki serum iğnesini çıkarttırmasının ardından sert bir üslupla hemşireye el kaldırdı.

Bunun üzerine hastane çalışanları da olaya müdahale edince M.A ile birlikte bulunan L.K, S.G. ve A.P. isimli şüpheliler hastane çalışanlarını darp ederek acil girişinde bulunan camı kırdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, “Kasten Yaralama”, “Mala Zarar Verme”, “Tehdit-Hakaret” ve “Görevli Memura Mukavemet” suçlarından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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