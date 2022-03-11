Sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi yakalandı

Hatay'da yabancı uyruklu kişilere sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında, yabancı uyruklu kişilere sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde ve Reyhanlı ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda, 4 adet yazıcı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet fotoğraf makinesi, 6 adet sahte geçici koruma kimlik belgesi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.