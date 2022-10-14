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Sahte kiralık ev ilanıyla 3 kişiyi 66 bin 500 lira dolandırdı

Kayseri'de kendisine ait olmayan dairelerin fotoğraflarını çekip internet üzerinden sahte ilan vererek ev kiralamak isteyen 3 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı.

Yayınlanma: 15:46 - 14 Ekim 2022 Güncellenme:
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Sahte kiralık ev ilanıyla 3 kişiyi 66 bin 500 lira dolandırdı
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine başlattığı çalışmada, A.S. (30) isimli kadının apartmanlardaki boş daireleri tespit edip fotoğraflarını çektiğini, sahte ilanlarla internet üzerinden kiralamaya çalıştığını ve kira bedeli olarak da EFT-havale yoluyla para aldığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi 66 bin 500 lira dolandırdığı iddiasıyla A.S.’yi gözaltına aldı. (AA)

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