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Sahte sikkeleri 400 bin dolara satacaklardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, alıcı gibi davranan jandarmaya sahte sikke ve sahte el yazması kitapları 400 bin dolara satmaya çalışan 8 kişi, suçüstü yakalandı.

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Sahte sikkeleri 400 bin dolara satacaklardı

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte tarihi eserlerin satılacağı bilgisini alıp, harekete geçti.


Şüpheliler ile müşteri gibi iletişime geçen ekipler, Savaş Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi’nde buluşma adresi verdi.


Buraya gelen alıcı sandıkları ekiplere, sahte sikke ve sahte el yazması kitapları 400 bin dolara satmaya çalışan 8 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

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